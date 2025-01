“Campionato di lettura“. In gara 16 scuole. Ecco i libri scelti

Ha preso il via la VIª edizione del Campionato della lettura, rivolto alle classi seconde delle Scuole Medie del territorio provinciale. L’iniziativa, organizzata nell’ambito delle attività previste dal progetto provinciale della Rete delle Biblioteche, è gestita dall’Unione Comuni Garfagnana in collaborazione con la Provincia. Sono 16 le classi in gara, di Istituti delle varie zone della provincia. L’obiettivo è promuovere la lettura, proponendo romanzi di qualità vicini alle emozioni degli studenti e ai loro interessi, e avvicinare alle biblioteche i ragazzi.

"Avvicinare i ragazzi all’esercizio della lettura – dichiara la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani – e al mondo delle biblioteche significa aprire loro un orizzonte più ampio affinché possano stimolare la fantasia e tenere allenata la mente vivendo un’esperienza condivisa di confronto e di crescita che stimola il processo di maturazione individuale e rende liberi nel pensiero". Il campionato è realizzato con la consulenza dell’esperta animatrice della lettura per ragazzi Eugenia Pesenti, che ha proposto i seguenti libri da leggere per la gara: "La ragazza della luce" di Anna Woltz; "La notte dei cervi volanti" di Giuseppe Festa; "Coyote Sunrise e il Posto Perfetto" di Dan Gemeinhart e "Livide zucche" di Malika Ferdjoukh.

Dino Magistrelli