Campi sportivi nel mirino Tre concessioni riaffidate Cinque società a rischio

Linea dura contro chi non rispetta le regole di affidamento dei campi sportivi da calcio: tre saranno riaffidati (Mutigliano, Santa Maria a Colle e Montuolo che ha la concessione sospesa). E altre cinque società sono nel mirino, rischiano di perdere la concessione.

“Da un anno cinque società non ci danno riscontro sulla rispondenza dei requisiti che sono semplici e ben specificati nel contratto di concessione – dichiara l’assessore allo sport, Fabio Barsanti – : quindi avere effettivamente una squadra, non utilizzare il campo per finalità improprie, e mettere in atto interventi e migliorie. A fronte di tante società serie, ce ne sono alcune che lasciano a desiderare, questo da oggi non sarà più tollerato. Chi non risponde alle regole lascia i campi“. L’assessore Barsanti ieri in sala degli Specchi, con la dirigente del settore Paola Angeli e i funzionari Campori e Goracci, ha ufficialmente annunciato l’avvio di una ricognizione su tutti i 18 campi sportivi comunali, quindi Henderson, Carignano, Montuolo, Mutigliano, Nozzano, Sant’Anna (via del Tiro a Segno), Sant’Anna (via Matteoni), San Cassiano, San Concordio, San Donato, San Filippo, San Lorenzo a Vaccoli, Santa Maria a Colle, San Quirico di Moriano, Santa Maria del Giiudice, San Vito, Sorbano e stadio di Saltocchio.

“L’intento è doppio – spiega Barsanti –: verificarne la gestione e lo stato dei luoghi e accertare lo stato di attuazione degli obblighi convenzionali. Il fine ultimo è di programmare interventi di riqualificazione, un aspetto trascurato da troppi anni. Vogliamo dar vita a un meccanismo premiante, prolungando le convenzioni a chi si impegna a realizzare lavori di adeguamento, e prevedendo la programmazione delle risorse dirette del Comune dove è necessario“. Dunque alcune concessioni potrebbero “saltare“.

La ricognizione si svolgerà entro l’autunno prossimo e in via prioritaria sonderà la situazione dei campi dove è attiva la scuola calcio oltre ai tre da riassegnare. “Tutto ciò è stato portato anche in sede di consulta dello sport, e ha l’approvazine di molte società che, di fronte al nostro impegno a ripristinare chiarezza e funzionalità nella gestione degli impianti comunali, semplicemente ma significativamente hanno commentato: finalmente“.

Laura Sartini