Campani ancora in campo. Ufficiale la ricandidatura: "Sarò di nuovo in corsa"

Si comincia a scaldare l’atmosfera attorno alle prossime elezioni comunali barghigiane che vedranno tra i protagonisti della sfida elettorale anche la prima cittadina uscente Caterina Campani, che ha ufficializzato proprio in questi giorni la sua ricandidatura. "Sarò di nuovo in corsa. Non ho mai avuto dubbi in proposito, dopo aver condiviso il mio percorso ed i miei progetti con le forze politiche e gli amici che mi sostengono. Il mio intento è di finire quello che abbiamo iniziato e di portare avanti quello che ho ancora in mente per questa comunità. Chiaramente, essendo stati questi anni duri, viste le difficoltà che abbiamo incontrato con il covid e l’aumento incontrollato dei prezzi delle materie prime e dell’energia elettrica, abbiamo ancora tante cose da fare e penso che un periodo di dieci anni di mandato sarebbe il tempo giusto per concludere un progetto complessivo per il territorio facendo tesoro anche degli errori, ma mettendo a frutto la mia esperienza. La mia squadra? Ci stiamo lavorando. Siamo a buon punto, ma di più per il momento non voglio dire".

La sindaca si dice soddisfatta del percorso portato avanti nonostante i primi anni difficili condizionati dall’emergenza covid. "Soddisfatta, partendo ovviamente dal presupposto che si può fare sempre meglio. Alla fine però sono state fatte tante cose. La cosa che mi rimprovero è di non aver comunicato in maniera efficace tutto quello che come amministrazione stavamo portando avanti, dai piccoli ai grandi progetti". E in caso di vittoria alle elezioni quali i punti da portare avanti.

"Al primo posto la sanità, devono essere portati a termine gli ingenti investimenti sull’ospedale di Barga, che ci hanno visto molto impegnati nel portare a casa le risorse necessarie, si parla di quasi 9 milioni di euro. La sfida per il prossimo quinquennio sarà anche quella di capire come poter ampliare i parcheggi a disposizione del centro storico di Barga. E’ una priorità per il Castello. Sull’edilizia sportiva abbiamo poi un paio di progetti pronti da realizzare e per i quali abbiamo e continueremo a cercare finanziamenti: l’allargamento dell’area sportiva della piscina comunale e la riqualificazione di tutta l’area intorno all’ISI, parlo del Cancellone, il campo da basket fino alla zona dedicata all’atletica. Da tempo se ne sente l’esigenza e finalmente i tempi sono maturi. Il percorso lo abbiamo avviato".

Tra le altre cose in programmazione la sindaca aggiunge: "Abbiamo già presentato il progetto sulle aree interne, il finanziamento è certo, stiamo attendendo il decreto, sono circa 750.000 euro tra finanziamento regionale e compartecipazione del comune. Sarà un investimento ingente che permetterà la riqualificazione ed anche il rilancio del centro commerciale".

