"Campanello d’allarme anche per l’amministrazione". Il commento alla classifica da parte dell’opposizione

La segreteria comunale del PD di Lucca commenta il 63° posto. "Questo calo – scrive – serva da campanello d’allarme anche per l’amministrazione comunale di Lucca. I dati sono provinciali, ma sarebbe miope far finta di nulla e raccontare che il Comune capoluogo, che come popolazione pesa quasi per un quarto di quella provinciale, non sia toccato dai problemi evidenziati dal report. Per anni la classifica stilata da Il sole 24 ore è stata usata come una clava contro l’amministrazione Tambellini, dipingendo Lucca come una città disastrata sotto ogni aspetto. Cambiato il colore dell’amministrazione, è cambiata anche la narrazione, con una Lucca improvvisamente diventata un’eccellenza in ogni campo. Non è così, come non era certamente un disastro prima. Se in campagna elettorale Pardini scriveva che il calo nella classifica era frutto dell’immobilismo dell’amministrazione uscente, il nuovo calo a chi lo dovremmo intestare?".