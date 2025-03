Camminata tra le vigne per solidarietà

Uno scenario unico, location impareggiabile per una corsa o passeggiata. Nessuno al mondo porta gli atleti a correre tra i filari delle viti, a contatto con la natura e con il prodotto simbolo di Montecarlo, il vino. Tutto pronto per l’edizione 2025 della Marcia delle vigne, 21° Trofeo Alberto Tintori", in programma sabato 8 marzo, una passeggiata ludico – motoria finalizzata a raccogliere fondi per scopo benefico. Il ricavato, infatti, verrà utilizzato per l’acquisto di importanti attrezzature per la Protezione Civile della Misericordia locale. Ci sarà la possibilità di fornire un sostegno all’associazione di volontariato ma anche di trascorrere una giornata camminando o correndo tra le bellezze paesaggistiche del colle del Cerruglio, favorendo l’aggregazione. Previsto il patrocinio del Comune. M.S.