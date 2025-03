Camminata Lilla con l’Associazione Acca contro i disturbi alimentari

Si svolgerà domani sulle Mura di Lucca, dalle 7.30, la IV Edizione della Camminata Lilla, una marcia organizzata dall’Associazione ACCA Lucca Odv, in collaborazione con il Trofeo Podistico Lucchese e il patrocinio del Comune. Fino alle 9.30, al baluardo S. Maria, si potrà fare una camminata libera. "Il ricavato – sottolinea la presidente Valentina Aletti – sarà destinato a progetti di prevenzione dei disturbi dell’alimentazione". L’iscrizione si effettua allo stand dell’associazione: 2 euro per i minori di 11 anni; 3 per gli iscritti al Trofeo Podistco Lucchese e 4 per gli altri.