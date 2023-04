Camion perde gasolio Traffico in tilt nei pressi della rotonda di Porcari

Un camion ha perso accidentalmente del gasolio e il combustibile oleoso si è unito alla pioggia formando una pellicola scivolosa sul manto stradale che purtroppo, a quanto sembra, ha provocato notevoli disagi. E’ accaduto mercoledì mattina nei pressi della rotonda a Porcari che interseca la Provinciale Romana con via della stazione e con il centro del paese. Per cause in corso di accertamento, probabilmente un guasto, il liquido fuoriuscito si è depositato sulla strada e gli automobilisti hanno dovuto faticare nel tenere in carreggiata i veicoli che tendevano a sbandare per la perdita di aderenza. Tra l’altro si è registrato anche un incidente tra due auto. Per fortuna un impatto non violento e feriti lievi. Le forze dell’ordine intervenute sul posto stabiliranno se c’è un nesso di causalità tra la sostanza riversata sull’asfalto e il sinistro che si è verificato. In attesa dei rilievi e della bonifica, circolazione a rilento e lunghe code.

M.S.