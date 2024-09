Camici guida la Compagnia di Pontremoli

Un garfagnino alla guida della Compagnia carabinieri di Pontremoli in Lunigiana. È il maggiore Lorenzo Camici Bianconi (in foto), 48 anni, sposato, una figlia. Il maggiore Lorenzo Camici, dopo il diploma all’Itcg "Campedelli" di Castelnuovo, si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Pisa, conseguendo anche due master di primo livello in "Alta formazione per le funzioni internazionali" e in "Management della sicurezza ambientale", oltre ad altri tre master universitari in materia di intelligence, sicurezza ed emergenza.

Ha iniziato la carriera militare nel 2002 come ufficiale di complemento, frequentando poi numerosi corsi di formazione su diritto internazionale umanitario, protezione civile, diritto amministrativo e trattamento dei dati personali.

È insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ed è decorato dal Sovrano Militare Ordine di Malta. Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi, tra cui alcuni presso il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e altri presso reparti delle Linee territoriale, mobile e addestrativa.

Tra questi incarichi, è stato comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di La Spezia, ufficiale addetto alla Centrale Operativa del Gruppo di Roma, comandante di Compagnia presso l’8º Reggimento dei Carabinieri Lazio, comandante di Compagnia alla Scuola Allievi Marescialli di Firenze e ha ricoperto altri incarichi di Stato Maggiore presso la stessa Scuola.

Dino Magistrelli