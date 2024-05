Camerieri cercansi “Puoi iniziare subito...“. Stagionali e part-time partita la caccia grossa

"Se sei disponibile io avrei bisogno da subito. Senza aspettare la settimana nuova, anche da domani e posso farti un contratto part-time". Queste parole sono lo specchio della situazione complessa, molto complicata, che sta vivendo la città. Se da una parte è innegabile la forte crescita del turismo, dall’altra i negozi e le attività faticano a trovare personale per la stagione estiva ormai alle porte. Così, una nostra cronista si è immersa tra le strade del centro storico con un solo obiettivo: capire quanto fosse facile trovare un lavoro stagionale a Lucca. E quella che sembrava solo una suggestione, si è trasformata in una netta percezione. Le attività cercano dipendenti come l’ossigeno. Si percepisce l’urgenza di trovare personale, anche senza alcuna esperienza, arrivando ad offrire subito un contratto “al buio“. Dai camerieri ai baristi, dai commessi ai gelatai, la mancanza di figure temporanee sta davvero mettendo in crisi i locali lucchesi, tanto da non dovere richiedere curriculum o referenze, ma solo la disponibilità a cominciare da subito. "Se vuoi portarmi il curriculum anche oggi nel pomeriggio, - ci rispondono - possiamo partire da domani, facendo un contratto part-time. Non aspetterei la stagione estiva, ho bisogno già da subito".

Le parole di alcuni titolari di attività commerciali riflettono la realtà critica che la città sta vivendo. In tre casi su sei, i titolari delle attività hanno assicurato un’immediata assunzione part-time, facilmente trasformabile in indeterminato. Una nota sicuramente positiva, vista anche la tanto raccontata tendenza ad escamotage come periodi di prova infiniti e non retribuiti o i rapporti lavorativi “a chiamata“.

"Come vedi siamo in tre a gestire onde di turisti, - spiegano in un altro locale - essendo aperti dalla mattina alla sera, siamo in difficoltà anche con i turni. Potresti iniziare facendo dei giorni di prova e organizzandoci, il mese prossimo avresti già il contratto pronto". Naturalmente non siamo arrivati fino al punto di firmare realmente il contratto, e si sa che le cose possono cambiare rapidamente, ma niente lasciava presagire che le cose potessero prendere una piega diversa. Ci sono stati anche dei rifiuti, come è naturale che sia. "Tu manda il curriculum, magari ti chiamiamo", ma è stato difficile trovare dei "no" secchi. Camminando per le vie del centro non mancano i cartelli “cerco cameriere“, “cercasi lavoratori, anche senza esperienza“, a testimoniare di come la necessità di forza lavoro sia sempre più evidente. Anche per questo, anche chi ha declinato la nostra richiesta di un impiego, lo ha fatto tenendo sempre uno spiraglio aperto, una possibilità per il futuro. Nelle prossime settimane Lucca tornerà ai suoi massimi splendori estivi, con il Summer Festival che si avvicina sempre di più. Sia mai che qualche negozio si trovi senza cassieri, proprio il giorno di un grande concerto sold out.

