Calze, musica e tanta gioia per gli ospiti della Rsa

La tradizionale festa dell’Epifania ha portato un momento di calore e allegria agli ospiti della Residenza Sanitaria Assistenziale Sereni Orizzonti di Barga, città rinomata per i suoi storici festeggiamenti legati alla Befana. Due volontari del paese, vestiti rispettivamente nei panni della Befana e del suo fedele compagno Befanotto, hanno fatto visita agli anziani residenti, regalando loro un pomeriggio di festa e spensieratezza. L’iniziativa, che si inserisce nel solco della ricca tradizione barghigiana legata all’Epifania, ha visto i due personaggi distribuire doni nelle tradizionali calze, mantenendo vivo un rituale che per molti degli ospiti rappresenta un ponte emotivo con i ricordi più cari dell’infanzia.

A rendere ancora più speciale l’atmosfera, le note della fisarmonica del volontario Giuliano hanno accompagnato l’evento, trasformando il pomeriggio in un momento di festa collettiva. Gli anziani ospiti, insieme al personale della struttura, si sono lasciati coinvolgere in balli di gruppo, creando un clima di spontanea condivisione e allegria. "Vedere i sorrisi sui volti dei nostri ospiti è la ricompensa più grande", ha commentato l’animatrice Margherita, organizzatrice dell’evento. "La Befana a Barga - ha spiegato - non è solo una festa, ma un momento di unione tra generazioni che mantiene vivo il tessuto sociale della nostra comunità".

L’iniziativa conferma come le tradizioni popolari possano rappresentare un importante strumento di socializzazione e di benessere, particolarmente significativo per gli ospiti delle strutture per anziani.