Calendario 2024. Arte e vignette da collezionare

Un calendario per il 2024 per raccontare l’anno iniziato con gli occhi e con la penna di sei giovani artisti. È quello realizzato dal Gruppo Giannecchini in collaborazione con Lucca Crea, con l’obiettivo di valorizzare giovani generazioni di illustratori. Una partnership giunta ormai alla sua quarta edizione, interpretata, anche quest’anno, dall’abilità di alcuni artisti lucchesi e di alcuni vincitori del Lucca Project Contest, il concorso nazionale indetto ogni anno da Lucca Comics & Games e dedicato agli aspiranti autori dei fumetti.

Le vignette che accompagnano il calendario, realizzate grazie alla creatività, all’originalità e al tratto espressivo degli autori, inquadrano in chiave fumettistica, divertente ed efficace, scene di vita quotidiana all’interno delle aziende che costituiscono il Gruppo. Uno sguardo alternativo, fantasioso, colorato e spiritoso, quello degli artisti Francesco Cabbai, Marco Checchin, Anna Ferrari, Silena Moni, Andrea Pesi e Antoine Sebastien Vannucci, in grado di catturare, tradurre e riprodurre la cooperazione, l’impegno e la positività che caratterizzano il clima all’interno di Del Monte Ristorazione, Viping, Caffè Bonito, Mo.Vi., Cooperativa Sociale La Luce, Grano Salis, Del Monte Pausa Caffè, Area Paghe, Aipa.

La collaborazione tra il Gruppo Giannecchini e Lucca Crea, consentirà anche di esporre le opere realizzate per il calendario, durante la prossima edizione di Collezionando, il festival dedicato all’universo del fumetto, ai suoi estimatori e al mondo del collezionismo, garantendo così un’importante vetrina ai giovani artisti.

“Siamo davvero felici che questo progetto prosegua con successo, mettendo in condivisione l’impegno di tante figure diverse, apparentemente operanti in aree e settori differenti, ma concordi nell’importanza di valorizzare il lavoro a tutto tondo e il talento delle nuove generazioni – commenta l’amministratore delegato del Gruppo, Nicola Giannecchini –. Questo è lo spirito con cui opera il Gruppo Giannecchini ed è lo stesso che guida molte delle iniziative che mettiamo in campo. Le capacità, l’amore e la passione che le persone dedicano a ciò che fanno sono una delle colonne portanti dell’azienda, da valorizzare in ogni occasione possibile. Il fatto che, attraverso questo progetto, sia stata proprio la vena artistica di giovani talentuosi a raffigurarne l’essenza, rappresenta ancor più un valore aggiunto da apprezzare, diffondere, incoraggiare e sostenere”.

“Il gruppo Giannecchini è un partner importante - sottolinea Emanuele Vietina, direttore generale di Lucca Crea - che, con le sue ampie capacità, aiuta la società ad analizzare e a superare le sfide più importanti. Il calendario è frutto di una collaborazione che prosegue nel tempo, all’insegna della valorizzazione dei giovani talenti ed è un’ulteriore testimonianza di quanta adesione valoriale ci sia tra questo gruppo, che rappresenta il territorio, e Luca Crea che sviluppa la sua missione di promuovere il linguaggio per immagini e il gioco intelligente. Quella qui realizzata è una di quelle sinergie che testimoniano come le imprese economiche, culturali e di servizi possano collaborare a far crescere il nostro territorio”.