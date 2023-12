Calendari Plus e Classico. Le domande online entro il 12 gennaio

E’ stato pubblicato l’avviso per la selezione di proposte di iniziative di intrattenimento, culturali, teatrali, laboratoriali, musicali e sportive, che serviranno alla formazione del Calendario annuale degli eventi Vivi Lucca 2024, in particolare della sezione Plus dedicata ai grandi eventi e della sezione Classico, che raccoglierà le iniziative di rilievo e interesse per la comunità cittadina. Gli eventi possono essere promossi e organizzati direttamente dall’amministrazione comunale, realizzati da soggetti terzi in collaborazione con l’amministrazione (co-organizzati), oppure essere di iniziativa e realizzazione terza, con una eventuale richiesta di supporto.

“Sulla base del lavoro di razionalizzazione effettuato dall’amministrazione comunale lo scorso anno – spiega l’assessore alla cultura Mia Pisano – riproponiamo anche quest’anno il sistema di programmazione e sostegno agli eventi culturali e di promozione del territorio e delle frazioni, in modo da valorizzare tutti quegli appuntamenti che da anni costituiscono punti di riferimento imprescindibili dell’offerta cittadina“. Le richieste per essere inseriti nel calendario Vivi Lucca Plus o Classico dovranno essere effettuate entro il 12 gennaio in modalità online.