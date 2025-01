Temperature in aumento, è tornato l’inverno ‘mite’

Lucca, 30 gennaio 2025 – Ancora un gennaio caldo, con una temperatura media che fino a ieri sera era di 8,63 gradi nel centro storico di Lucca. Si tratta di un valore che è 2,1 gradi superiore alla media storica, almeno quella degli ultimi novanta anni, che è di 6,5 gradi. Per ritrovare un gennaio così caldo si deve tornare indietro di 10 anni, al 2014. D’altra parte questo mese si piazza al nono posto del gennaio più caldo. Al primo posto c’è il “rovente” gennaio 1936 quando si registrò una temperatura media di 9,7 gradi. Ma dobbiamo tenere presente che questo mese di gennaio segue a tre anni che hanno fatto registrare le temperature medie più alte di sempre nel centro storico di Lucca: ben 16,56 gradi quale media dell’intero anno 2022, il più rovente di sempre nella nostra città, i 16,45 gradi di media del 2023 e i 16,44 gradi di media del 2024.

I dati della temperatura media dimostrano, anche in ambito locale, che il tradizionale freddo di una volta non c’è più. Le medie annue fra i 14,5 e 15 gradi che caratterizzavano i decenni fra il 1930 e il 1960 sono progressivamente salite alle medie fra 15,5 e 16 gradi dei decenni dal 1990 a oggi. Così non è solo una sensazione il non vedere più tanta neve, anche in montagna; le molte brinate o il ghiaccio sulle strade oppure sulle auto lasciate in sosta all’aperto nella notte. Nel centro storico di Lucca la neve sta diventando così infrequente da poter parlare di eccezione, anche senza voler scomodare il gennaio più freddo di sempre, quello del 1985, quando la temperatura media si fermò a 2,4 gradi con intere giornate sottozero. Quaranta anni fa la neve rimase per giorni anche nelle strade cittadine.

I cambiamenti climatici sono confermati sempre più. Il loro impatto appare evidente anche alle nostre latitudini con le temperature anomale che si registrano sempre più frequentemente ma anche l’aumento degli eventi estremi quali alluvioni, tempeste, ondate di calore che minacciano e rendono più vulnerabile la nostra società e le varie attività economiche, a partire dall’agricoltura. Una condizione che pone continue sfide per affrontare il cambiamento del clima sempre più evidente guardando alle variazioni delle temperature medie decennio per decennio.