Calciobalilla, tra solidarietà e lavoro. Intesa tra l’Asd e la Coop ConVoi Onlus

Inserire nel mondo del lavoro soggetti con disabilità mentali, autistici ed altre patologie. Come? Insegnando loro la riparazione e la manutenzione dei biliardini.

Questo l’obiettivo del progetto che la società Asd Calcio Balilla Altopascio, da anni un punto di riferimento fondamentale per questa disciplina in Regione e non solo, lancia insieme a ConVoi Onlus: le due associazioni saranno compagne di squadra per la promozione di uno sport sempre più inclusivo. Altopascio da sempre vanta giocatori disabili diventati campioni, quindi conosce la tematica.

Dall’incontro delle due realtà è nato un programma di promozione e sviluppo del calciobalilla come strumento eccezionale d’inclusione sociale, che partendo da Altopascio vuole diffondersi in tutta la Regione. Il progetto intende inserire la cura, la pratica e la promozione del calciobalilla all’interno dei vari segmenti d’intervento portati avanti dalla Coop Convoi sul territorio della Regione Toscana, affiancati dall’associazione Sport Toscana Calcio Balilla con il supporto tecnico ed il Know How dell’associazione stessa.

Il Calcio Balilla infatti rappresenta (a vario titolo) un’esperienza che appartiene a tutti indistintamente, sia in termini di "sana competizione" sia di socializzazione. Trasversale all’età, al ceto, alle appartenenze di ciascuno di noi.

La cura e la pratica del calciobalilla quindi come punto di intersezione delle politiche d’inclusione riguardo all’accompagnamento al lavoro, inclusione sociale e aggregazione giovanile. La cooperativa Convoi Onlus con sede nel Mugello è una cooperativa mista con esperienza nella gestione di servizi alla persona e di servizi e attività produttive orientati all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

Asd Sport Toscana Calcio Balilla Odv è un’associazione sportiva che opera, ormai da decenni, grazie anche alla sede Sporthabile di Altopascio, con lo sport, la socializzazione, i diversamente abili e la cultura della promozione di tutto questo in ambito regionale e nazionale.

Il calcio Balilla di Altopascio, con Natale Tonini presidente (ricordate? Colui che giocò con Papa Francesco con un tavolo speciale in Vaticano) ha già allestito iniziative per l’inclusione, come quella di far costruire biliardini in Africa, tempo fa.

Una disciplina che aiuta il sistema neuro-motorio, ma fa bene anche all’anima.

Massimo Stefanini