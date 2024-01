Calcio e “Nobili svaghi“ in mostra fino a stasera in San Franceschetto

Oggi ultimo giorno (orario 10-19) per visitare nella Chiesa di San Franceschetto, in piazza S. Francesco, la mostra “Nobili svaghi. Il gioco del calcio. Lucca 1662“, che espone lo splendido dipinto (sopra) in cui il pittore lucchese Camillo Ciai immortalò la storica partita di calcio giocata nella sua città il 18 gennaio 1662, in occasione della visita degli arciduchi d’Austria. Ideata dalla Fondazione Cassa di Risparmio, che ha recentemente acquistato l’opera, l’esposizione racconta un avvenimento molto particolare e, attraverso esso, la Lucca del XVII secolo tra curiosità, costumi e divertimenti.