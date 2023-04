“Caino e Abele“ in scena a Saltocchio con “I giocolieri delle stelle“

Nell’ambito della rassegna teatrale Anspi Saltocchio 2023, organizzata dal Circolo Anspi di Saltocchio in collaborazione con la compagnia teatrale In Dolce Compagnia e dedicata alle compagnie teatrali amatoriali, domani alle ore 21.15 al teatro del Centro S.Andrea di Saltocchio, la compagnia teatrale “I Giocolieri delle Stelle” di Viareggio metterà in scena il musical “Caino e Abele e i viaggiatori del tempo”, una versione moderna liberamente tratta dal musical Caino e Abele di Tony Cucchiara. L’ingresso è libero.

Per festeggiare i 50 anni dall’uscita del musical, I Giocolieri delle Stelle hanno introdotto nell’opera cantata due viaggiatori del tempo, i quali, con un recitato leggero e moderno, parteciperanno e commenteranno il susseguirsi degli avvenimenti. Si inizia con la Genesi ma subito dopo si manifesterà il filo conduttore dello spettacolo: Caino e Abele, l’amore e l’odio, la creazione e la morte in un continuo alternarsi che spesso ha segnato drammaticamente la storia dell’uomo dalle primissime origini ad oggi. Ecco così che vedremo nelle canzoni di Cucchiara, Gesù che verrà tradito da Giuda col più simbolico gesto d’amore, il bacio, San Francesco e S. Chiara, lo scontro tra ricchezza e povertà, Giovanna D’Arco, la fede vera contro il sadismo-cinismo dell’Inquisizione. E ancora Romeo e Giulietta che simboleggiano l’amore ingenuo e puro all’ombra della disputa tra Capuleti e Montecchi, l’integrazione razziale (tema più che mai aperto), Martin Luther King e le miserie dell’uomo, la struggente Anna Frank e la Shoah, Anna che cadrà amando e sognando una vita normale. L’opera si chiuderà con la preghiera di ringraziamento dell’uomo all’alba del tempo per essere nato, e la richiesta al Signore perché, oggi, sia perdonato del male in una società dove odio e amore si ritrovano ogni giorno faccia a faccia.