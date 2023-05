Cade lungo il sentiero e si ferisce Donna soccorsa con “Pegaso“

Un’escursionista è rimasta ferita alla schiena in seguito a una brutta caduta lungo il sentiero Cai 139 in località Borra Canala, nel gruppo delle Alpi Apuane, nel comune di Molazzana, in Garfagnana.

L’incidente si è verificato attorno alle 14,15 di ieri. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, la donna si trovava in compagnia di un altro escursionista quando è improvvisamente scivolata lungo il sentiero riportando un forte trauma lombo sacrale. La donna non era in condizioni di camminare. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’elisoccorso Pegaso che ha raggiunto l’escursionista trasportata in codice giallo all’ospedale di Cisanello.