Caccia notturna ai ladri. I carabinieri ritrovano un’auto appena rubata

Notte movimentata in Media Valle dove i Carabinieri della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana sono stati impegnati in controlli straordinari del territorio per prevenire e reprimere in particolare i furti in abitazione. L’allarme era scattato alla notizia del furto di una Fiat 500 avvenuto intorno alle 23 di giovedì a Borgo a Mozzano: i militari hanno ritenuto potesse trattarsi del primo atto finalizzato a procurarsi un veicolo da utilizzare per commettere altri reati predatori in zona. E’ così scattato un impotente dispositivo di pattugliamento nell’intero territorio dei comuni della Media Valle e della Garfagnana, gestito dal posto Comando della Centrale Operativa di Castelnuovo, che ha dato i suoi frutti.

Intorno alle 2,30 la pattuglia della stazione di Coreglia Antelminelli - facente parte del dispositivo di prevenzione messo in campo - ha infatti intercettato e intimava l’alt proprio a una Fiat 500 in transito a Ghivizzano. A bordo c’erano due uomini che alla vista dei militari, accelerando repentinamente e dandosi alla fuga, hanno guadagnato quel vantaggio utile per poi abbandonare la vettura e dileguarsi nelle campagne. L’auto, risultata proprio quella rubata qualche ora prima, è stata così recuperata e riconsegnata alla proprietaria di Borgo a Mozzano, non prima di un’attenta ispezione all’interno che ha consentito di rinvenire e repertare oggetti inequivocabilmente destinati allo scasso.

Le attività di ricerca e di pattugliamento sono proseguite fino al mattino. Si ritiene che prima che la loro azione fosse interrotta dai militari possano essere stati proprio i due a mettere a segno un colpo nel comune di Gallicano, come confermato dalla segnalazione di un cittadino che al suo rientro a casa dopo la mezzanotte aveva scoperto l’intrusione di ignoti e la sparizione di un braccialetto in oro. Proseguiranno le indagini in questi giorni dirette all’identificazione dei responsabili così come continueranno ad essere predisposti e rinforzati i dispositivi di prevenzione sul territorio già particolarmente attivi in questi periodi di festività.