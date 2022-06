Bussoladomani e Gaber i punti caldi della stagione

A luglio sara’ la nuova piazza XXIX Maggio lo scenario del Festival Gaber, e la comicità sara’ la protagonista: le caratteristiche delle serate cambieranno con 5 eventi che andranno in scena dal 23 luglio in poi. Da Luca Ravenna e Michela Giraud, due protagonisti del fenomeno ‘rivoluzionario’ della ‘Stand Up Comedy’, che parlano ai giovani, che li riconoscono come persone di riferimento e non certo come maschere comiche. Seguiranno Ale&Franz che hanno ormai da tempo elevato la loro comicità a drammaturgia grazie alla presenza costante nei teatri italiani mentre Enrico Bertolino rappresenta la più classica comicità televisiva con una osservazione originale della realtà. Nino Frassica è la star televisiva per eccellenza ed è anche uno degli artisti che ha innovato il linguaggio comico .

Dopo la forzata sospensione del 2020 e l’edizione ridotta, a causa della pandemia, dello scorso anno, torna anche “Le strade di notte” sotto il titolo “La libertà di ridere”. Il centro storico di Camaiore sara’ animato dalle stazioni artistiche che il direttore Gian Piero Alloisio creerà per l’occasione. Due laboratori teatrali completano il calendario degli eventi. Al teatro dell’Olivo la Fondazione Gaber, grazie alla collaborazione con Paolo Ercolini, insegnante di materie umanistiche, coinvolgerà i giovani in un confronto con il repertorio di Gaber e Sandro Luporini. Una nuova formula per rivitalizzare la manifestazione.

Poi c’è il festival ‘La prima estate’ nel parco di Bussoladomani di Lido di Camaiore, che si terra’ nella settimana dal 21 al 26 giugno. I concerti prevedono la partecipazione di star internazionali come i Duran Duran il 23 giugno, The National in apertura il 21 e Bonobo il 22 giugno oltre altri artisti celebri. L’organizzazione e’ della Di & Gi e prevede pacchetti turistici in convenzione con hotel e ristoranti, serate disco, show cooking. Mimmo D’Alessandro è ottimista sulla riuscita di questo esordio: proprio in questi giorni nell’area sono iniziate le operazioni di montaggio del palco.

Isabella Piaceri