"Burocrazia e ridondanza formativa". All’IMT tre giorni sulle sfide educative

La scuola tra burocrazia, ridondanza formativa, necessità di cambiamento e sfide dell’intelligenza artificiale. Alla Scuola IMT Alti Studi Lucca hanno preso il via le "Giornate di approfondimento sulla leadership leggera", iniziativa che raccoglie le esperienze che hanno fatto seguito alle due edizioni del master executive in "Leadership leggera e innovazione nelle organizzazioni scolastiche e della formazione".

Tre giorni per andare al cuore del funzionamento delle organizzazioni scolastiche, discutere esperienze, valutare criticità e proporre un cambiamento in un’epoca segnata anche dall’arrivo dell’intelligenza artificiale. "L’intelligenza artificiale è già presente nella scuola, così come lo è in vari ambiti della nostra vita - spiega Ennio Bilancini, coordinatore scientifico del Master - la questione non è evitarla e non è gareggiare con o contro di lei. La vera sfida è nell’utilizzarla a nostro favore e fornire a dirigenti scolastici e insegnanti gli strumenti più opportuni affinché sia un aiuto e non un ostacolo alla didattica e all’organizzazione".

Una scuola, quella di oggi, in cui c’è bisogno di innovazione e di leggerezza: "Il nostro sistema scolastico si trova spesso ad essere lento e appesantito - spiega Marco Orsi, presidente onorario dell’Associazione Senza Zaino e coordinatore scientifico del Master - Si trascina con lentezza in un mondo che invece va sempre più veloce e muta rapidamente. Cosa lo rende così monolitico? La burocrazia, gerarchie rigide, la mancanza di relazione tra merito e responsabilità, l’uso della logica bastone e carota e il continuo aumento di pratiche obsolete. Questo si manifesta con un eccesso di piani strategici, una miriade di incarichi e una didattica astratta e virtuale, che portano ad una "ridondanza formativa" e ad una ‘mistica del management’ che non producono risultati efficaci".

Il Master, la cui terza edizione inizierà alla Scuola IMT a marzo, è organizzato in collaborazione con l’Associazione Senza Zaino e l’Ufficio Scolastico IX di Lucca e Massa Carrara, agenzia formativa Percorso, agenzia formativa Soecoforma ed è pensato per dirigenti e docenti con funzioni di coordinamento.