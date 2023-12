Buccellato, il classico targato “Taddeucci“

Proseguendo la passeggiata alla ricerca della giusta golosità da regalare a Natale, non possiamo non fare tappa lì dove la tradizione la fa da padrone. La pasticceria “Taddeucci“ di piazza San Michele è conosciuta per il suo fantastico buccellato, che resta un grande classico da servire in tavola dopo il pranzo di Natale. Ma di sicuro non manca l’imbarazzo della scelta quando si tratta di golosità anche da regalare, come i loro panettoni e i cantucci, o il panforte classico.

"Siamo una pasticceria storica di Lucca - racconta lo staff del “Taddeucci“ - , la nostra tradizione si sussegue da oltre 100 anni, ed è questa la nostra forza. Seguiamo la nostra linea, certo con quel leggero tocco d’innovazione, ma qui le cose si fanno come si facevano una volta". Grande qualità e ottime materie prime sono il loro segreto da custodire con cura.

"Le alternative al buccellato sono tante - continuano - , il panettone per esempio è un grande cavallo di battaglia, abbiamo anche nuovi gusti affiancati a quelli classici, come quello alle fragole di bosco e zenzero candito, un’alternativa sfiziosa da portare come dono". La pasticceria “Taddeucci“ non lascia spazio ad interpretazioni, per loro la tradizione e la semplicità regnano, non si lasciano andare a mode effimere e portano avanti con convinzione la storia della loro pasticceria, tutta da assaporare.