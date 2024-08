Bruno Simi oggi compie 100 anni. Il messaggio degli amici di sempre

Oggi 20 agosto, il signor Bruno Simi compie la bellezza di 100 anni. Un traguardo immenso appena raggiunto, che amici e familiari vogliono giustamente sottolineare anche attraverso un messaggio colmo di auguri e di affetto. “Un grandissimo traguardo per il nostro Bruno - così gli amici Renzo Dal Porto e famiglia e Lando Pantera e famiglia - . Caro Bruno, nel ringraziarti per averci considerati tuoi amici, oggi vogliamo confermarti che abbiamo sempre apprezzato

il tuo grande e costante impegno, volto a migliorare

la società in cui viviamo. Impegno nobile e virtuoso, oggi, purtroppo, sempre più difficile da trovare. Nell’assicurarti il nostro impegno per essere degni della tua amicizia, ti facciamo tanti auguri per il tuo centesimo compleanno e buon proseguimento“.

Un giorno importante quello di oggi per il signor Bruno e per tutti quelli che gli sono legati per simpatia, affetto e stima. Un compleanno speciale, un secolo di vita. Tantissimi auguri al signor Bruno Simi anche dalla nostra redazione.