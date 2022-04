Brinzi porta in scena il mito di Glenn Gould

L’attore lucchese Marco Brinzi è il protagonista de “L’arte della fuga“, monologo dedicato al leggendario pianista Glenn Gould. “L’arte della fuga“ – in scena questa sera alle 21 e domani 28 aprile alle 17.30 al Teatro San Girolamo - ci parla appunto di Glenn Gould, tra i più grandi pianisti mai vissuti. Dopo una carriera costellata di successi e all’apice della fama mondiale, l’artista decise, a soli trentadue anni, di non esibirsi più in pubblico, isolandosi completamente.

Da allora, oltre ad attenersi sino alla morte al proposito di non sottostare mai più alla tirannia feroce e idiota del concerto pubblico, Gould intratterrà con il mondo musicale a lui contemporaneo rapporti rigorosamente filtrati dalla tecnologia. Perché questa scelta radicale? Come si può continuare a vivere d’arte senza soccombere alle logiche del mercato dello spettacolo?

Nel monologo scritto da Andrea Cosentino e interpretato da Marco Brinzi, portato in scena con la firma registica di Caterina Simonelli, si alternano diversi personaggi ironici e marginali che hanno avuto modo di incontrare Glenn Gould poco prima della sua leggendaria rinuncia alle scene: l’addetta alle pulizie del teatro di Los Angeles, il musicologo istrionico che si perde elencando i diciotto figli di Bach, il tecnico del suono hippie che consiglia a Gould una sala di registrazione nel profondo nord del Canada.

Tutti questi personaggi, a cui si aggiunge la figura di Glenn Gould e dell’attore chiamato a interpretarlo, coesistono e vengono rappresentati in quanto protagonisti di una fuga. Una fuga dal pubblico, dalle logiche di mercato dello spettacolo ma, soprattutto, una fuga per una ricerca approfondita della propria arte e del proprio lavoro attraverso se stessi.

Lo spettacolo - una produzione If Prana con il sostegno di produzione di Fondazione Orizzonti d’Arte Chiusi - è realizzato dal Teatro del Giglio in collaborazione con Lucca Classica Music Festival 2022. Prenotazioni e acquisti alla Biglietteria del Teatro del Giglio. Prezzi: 7 euro intero - 5 euro biglietto per gruppi scuole - 20 euro pacchetto famiglia (4 persone). Gli acquisti possono essere effettuati anche online su: https:bit.ly35MGwLd