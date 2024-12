Brindisi per le Festività. Al Caffè delle Mura la cena de La Nazione

Una bella conviviale allo storico Caffè delle Mura per festeggiare insieme le festività e la fine di un anno, ancora una volta, denso di notizie. La cena di Natale de La Nazione è stata l’occasione di un allegro brindisi della redazione del nostro giornale insieme anche agli attuali ed ex collaboratori e redattori, per ricordare tanti momenti vissuti insieme, tanti retroscena della notizia, piccole grandi avventure di ogni giorno. Un pensiero speciale è andato a chi non c’è più e manca tantissimo: Alessandro Del Bianco, l’ex vice caposervizio Oriano De Ranieri, scomparso nel 2022, e naturalmente il “nostro“ Mario Rocchi, decano dei giornalisti.