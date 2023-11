Brennero, iniziati lavori di ripristino. Ma restano i dubbi sui tempi: "Impossibile fare previsioni"

Borgo a Mozzano (Lucca), 16 novembre 2023 – L’Anas ha dato il via al ripristino della frana sulla statale del Brennero in località "Ponterotto", fra il Piaggione e Anchiano, ma sui tempi per la riapertura della strada alla circolazione restano molte incertezze e, al momento, ogni previsione è prematura. L’Anas aveva comunicato nei giorni scorsi di avere individuato e incaricato una ditta per l’esecuzione dei lavori, che dovrà prima bonificare e mettere in sicurezza tutto il costone dove si è verificato lo smottamento di sassi, fango e detriti fin sulla carreggiata.

Con il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, facciamo il punto della situazione, sia per quanto riguarda in primis la SS 12, ma anche sulle condizioni della viabilità nel territorio comunale. "Siamo consapevoli, come amministrazione, che è impossibile fare adesso una previsione sul corso e la fine dei lavori sulla Statale. Come ci siamo detti e come abbiamo sempre fatto in queste circostanze, noi siamo qua a vigilare e collaborare affinché la viabilità torni il prima possibile fruibile in sicurezza".

"Sul versante comunale - spiega il sindaco Andreuccetti - risultano tuttora in corso alcuni interventi di ripristino, per niente banali per le casse del nostro ente (si superano i 100.000 euro), che auspichiamo possano concludersi a breve. Da ieri è riaperta al traffico la strada in località i Solchi, su cui transitare con prudenza. La Strada per località Monte sarà transitabile all’inizio della giornata lavorativa, intorno alle sette e trenta, dopo di che riprenderanno i lavori di ripristino fino a fine giornata lavorativa. Ringrazio amministratori, uffici, operai e ditte perché, davvero, ci consentono di sostenere uno sforzo fuori dal comune. Ripristinare questo tipo di frane, in pochi giorni, è per il nostro ente uno sforzo eccezionale. Siamo in un mondo dove troppe volte si da tutto per scontato, ma così non è: dunque, il grazie è forte".

Infine il primo cittadino informa sulla richiesta avanzata dagli Enti locali di un incontro alla Prefettura di Lucca sulle condizioni della Statale dell’Abetone e del Brennero. "Ancora una volta - dichiara Andreuccetti - voglio rimarcare la disponibilità del Prefetto, che a giorni ci convocherà per il tavolo istituzionale riguardante una strategia di messa in sicurezza complessiva di tutto il tratto stradale. Sicuramente un passo importante e decisivo per una risoluzione duratura".