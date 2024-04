"Brennero a rischio. Serve un piano"

Il consigliere regionale Vittorio Fantozzi e il consigliere comunale di Bagni di Lucca Annamaria Frigo denunciano l’ennesima situazione pericolosa per quanto riguarda la viabilità della Valle del Serchio. “Quanto accaduto qualche sera fa sulla statale del Brennero a Borgo a Mozzano, quando alcuni alberi si sono pericolosamente piegati verso la strada a seguito di una frana, l’ennesima, che ha colpito la zona, si è risolto in qualche ora, senza conseguenze alle persone, ma il problema rimane in tutta la sua gravità“.

“Infatti solo per un caso tutte queste situazioni problematiche non hanno fatto danni alle persone o alle cose e non possiamo più affidarci alla fortuna per la gestione della viabilità da e per la Valle del Serchio. Anche sui social leggiamo valanghe di lamentele, che segnalano, ad esempio, altri alberi pericolanti fra Socciglia e Ponte Pari.

Insomma ci pare evidente che si stia procedendo in modo emergenziale, cercando di turare le falle che emergono giorno dopo giorno, senza un piano organico di prevenzione che possa garantire a chi percorre queste strade la serenità necessaria per farlo. Ci chiediamo cosa faccia la Provincia, l’Unione dei Comuni, lo stesso sindaco Andreuccetti, visto che molte situazioni a rischio ricadono proprio sul territorio di sua competenza”.