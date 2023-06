Brand di borse sposa Lucca “I suoi colori nel mondo“

Alzi una mano chi lo sapeva. Il famoso marchio Mywalit – borse e portafogli in pelle colorata – ha il suo quartier generale proprio a Lucca, all’Acquacalda, dove lavora ormai da anni un team in gran parte internazionale che ha scelto la nostra città per vivere. E che ora ha deciso di portarne il nome e colori di Lucca a livello mondiale, nei principali grandi magazzini, centri commerciali, negozi, musei, duty free e concept stores italiani e esteri. Quindi le tonalità di rosso e ocra dei mattoni delle mura e dei palazzi e il verde delle piante che ne creano il perimetro dall’alto. Caratteri distintivi che creano emozione e ne rendono

inconfondibile la bellezza. Uniti allo zafferano, alla felce, al salmone e al cobalto cremisi creano una cartolina che, diversa dalle altre, sta girando il mondo e descrive Lucca a chi non la conosce.

E’ l’omaggio alla nostra città che Mywalit ha fatto per una delle sue collezioni proprio per ringraziare la culla di dove tutto ebbe inizio. “Mi sono innamorato della città – dice l’inglese Chris Howell, creatore del brand – e nel 2005 ho deciso di fondare l’azienda proprio nell’Anfiteatro”. “Il nostro stilista Suleyman Demir ha creato una combinazionepalette ispirata alla città adatta a qualsiasi stagione e outfit – spiegano in azienda – con un patchwork collage del centro storico. Per noi è importante

mantenere il nostro orgoglio locale e vediamo questo design come un modo per portare le nostre origini proprio nella tasca posteriore”.

Sfumature calde su cui è incentrata una campagna promozionale del marchio su social, cataloghi e negozi. Migliaia di persone nel mondo indosseranno i colori di Lucca. Dal primo negozio in Anfiteatro, infatti, Mywalit è diventato una multinazionale con uffici in Italia, nel Regno Unito e Usa e con canali di vendita in tutti i continenti. “Nessuno di noi aveva idea che avrebbe avuto il successo che ha avuto– confessa Howell che attualmente vive sulle colline lucchesi –. Incontrare persone lungo la strada e costruire con grande entusiasmo quella che era una semplice idea è stato galvanizzante. L’anima di Mywalit sta nel creare e mixare i colori, tutti i colori”. Due modelle di eccezione hanno prestato il loro volto alla campagna “Autunno a Lucca”. La pittrice Damema Papini Marcard è nata a Ibiza ma vive a Lucca con il marito olandese e i quattro figli. Chiara Francioni è invece una ragazza lucchese il cui Italian Style rappresenta perfettamente il carattere dell’azienda e che ha accolto con entusiasmo la proposta di rappresentare la propria città in questa occasione. E a noi piace.