Braccio di ferro nella ristorazione “Ricevuti dal prefetto“

Lo sciopero nazionale dei lavoratori del settore ristorazione collettiva stamani, martedì 4 giugno, ha avuto un importante riverbero lucchese con il presidio sindacale unitario di Cgil, Cisl e Uil sotto la Prefettura, in piazza Napoleone. “A più di tre anni dalla scadenza del contratto nazionale del lavoro - dichiara Giada Bellandi di Fisascat Cisl - le associazioni datoriali Anir E Angem tentano di condizionare il percorso di confronto per il rinnovo del Ccnl. Un fatto gravissimo che ha fatto scattare da parte di noi sindacati in modo unitario una diffida e lo sciopero per la giornata di oggi. Ringraziamo il Prefetto che ci ha voluto ricevere“.