Borse per alunni. Dal Comune 27mila euro

Sono 152 gli studenti che beneficeranno di un contributo per l’acquisto di libri, materiale didattico e per l’accesso ai servizi come mensa e trasporto. Tanti sono risultati idonei sulla base della graduatoria stilata dal Comune di Porcari, per il pacchetto scuola per l’anno scolastico 2024/2025. L’iniziativa, finanziata con fondi regionali e statali per un totale che supera di poco i 27mila euro, ha l’obiettivo di sostenere le spese che la frequenza scolastica comporta per le famiglie degli studenti di medie e superiori, con Isee inferiore a 15748,74 euro. L’importo del contributo varia da un minimo di 140 euro a un massimo di 260 euro.

L’assessora alle politiche formative Eleonora Lamandini ha così commentato la misura approvata: "Il diritto allo studio ci sta a cuore – sottolinea -: la scuola deve essere un’opportunità per tutti, senza discriminazioni legate alla condizione economica. Con questo contributo, che abbiamo cercato di rendere il più possibile equo, vogliamo aiutare concretamente le famiglie nell’affrontare l’anno scolastico con maggiore serenità. Il nostro impegno per un’istruzione accessibile continuerà con determinazione".

Il pacchetto scuola rappresenta per il comune un sostegno concreto per contrastare la dispersione scolastica e favorire il diritto allo studio. Nello specifico, il fondo complessivo è stato suddiviso in base alle fasce Isee delle famiglie: gli studenti della fascia di reddito più bassa, riceveranno 260 euro ciascuno; quella della fascia da 1000,01 a 4000 euro, il un contributo di 230 euro, mentre a quelli della fascia tra 4000,01 e 8000 euro avranno 210 euro. Agli studenti delle due ultime fasce di reddito andranno 170 euro e 140 euro a testa.