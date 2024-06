Borsa di studio a ventisette studenti: "Premiati impegno e determinazione"

Saranno i cittadini di domani. Magari anche i futuri amministratori pubblici. Anche per questo c’è stata notevole soddisfazione per gli studenti, i genitori e i professori presenti alla cerimonia di consegna delle borse di studio agli alunni di Altopascio che hanno superato con pieni voti l’esame di terza media dell’anno 2022/2023.

Oramai una vera e propria tradizione che si perpetua ben ventisette studenti della scuola media Ungaretti si sono diplomati con voti eccellenti, ottenendo 9, 10 e 10 e lode. Alla cerimonia di consegna delle borse di studio erano presenti il sindaco Sara D’Ambrosio, l’assessore alla Scuola Valentina Bernardini e l’assessore alle Politiche giovanili Alessio Minicozzi. "Siamo molto felici di premiare l’impegno e la determinazione di questi studenti - hanno dichiarato i rappresentanti dell’amministrazione - per noi era importante incontrarli, premiarli con la borsa di studio e far loro i nostri complimenti di persona. Per questa amministrazione la scuola è al centro, una priorità assoluta, consentire ai nostri giovani concittadini di studiare, crescere e apprendere in ambienti scolastici belli, sicuri, moderni e stimolanti è la nostra missione principale".

Ecco gli studenti premiati. Sono stati promossi con 10 e lode Michela Angela Feniello, Emanuele Magni, Simona Minicozzi, Alice Pacifico, Mattia Puleo, Samuel Venturi e Leonardo Nesti. Hanno ottenuto 10 Melisa Tabaku, Alessandro Felice Di Monaco e Federico Andrea Di Monaco. Infine, sono stati promossi con 9 Rachele Collu, Ivan Martinelli, Kejsi Bullari, Fabio Capocchi, Matteo Dal Canto, Mattia Diana, Enrico Menni, Ilaria Vaia, Elia Gigli, Matilde Scinto, Riccardo Angeli, Alessio Mastrullo, Alice Alessandroni, Fabio Barone, Vittoria Maria Bernardi, Matteo Calandriello e Diego Serafini.

La civica amministrazione del Tau si è complimentata con questi studenti prodigio che dovranno adesso affrontare altre sfide importanti. Il fatto che la scuola sia una priorità assoluta per la giunta D’Ambrosio è confermato dal fatto che sono in fase di realizzazione tre scuole nuove, la primarie di Badia e di Marginone e la Media nel quartiere del Valico, in via San Francesco d’Assisi.

Dovrebbero terminare alla fine del secondo mandato consecutivo di Sara D’Ambrosio. Tre opere pubbliche fondamentali.

Massimo Stefanini