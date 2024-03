Borgo, scatta il “toto sindaco“. Elezioni: Andreuccetti, Paolinelli e...

Iniziato il toto sindaco a Borgo a Mozzano, in vista delle elezioni comunali di giugno. Come si sa, il sindaco uscente Patrizio Andreuccetti (PD), una volta avuta l’autorizzazione al terzo mandato, ha deciso di ricandidarsi, appoggiato da tutta la maggioranza di centrosinistra che sta governando il Comune da 10 anni. Andreuccetti ufficializzerà la sua candidatura, insieme alla squadra, giovedì sera 14 marzo, ore 21, nel Salone delle Feste a Borgo a Mozzano.

Anche nel centrodestra c’è già un candidato preciso, nella persona di Cipriano Paolinelli, coordinatore di zona in Media Valle per la Lega, scelto dai partiti di zona, che ha ormai superato la “maretta“ sollevata in un primo momento dal coordinatore provinciale di FdI Riccardo Giannoni. C’è poi in atto un tentativo per la formazione di un terzo polo, che potrebbe esprimere un proprio candidato, tentativo appoggiato da Francesco Poggi, ex sindaco di Borgo a Mozzano e da Marco Remaschi, attuale sindaco di Coreglia Antelminelli e segretario regionale di “Azione“.

Ancora non si sono fatti nomi papabili per una candidatura a sindaco, ma si ricerca una figura indipendente dai partiti, per formare una lista civica trasversale ed espressione della società civile anche nei candidati consiglieri.

Mauro Santini, vicesegretario provinciale della Lega, bolla tuttavia questo tentativo di Poggi-Remaschi come di centrosinistra. "In realtà - afferma Santini - a Borgo a Mozzano ci troveremo di fronte a due liste di centrosinistra e una sola lista di centrodestra. A dare conferma di quanto sopra è il fatto che proprio Francesco Poggi, che per anni è stato un esponente di centrodestra, nelle ultime elezioni si è candidato, invece, negli schieramenti di centrosinistra, confermando con questa uscita la sua tendenza politica e facendo proprio l’accordo con Azione e con Marco Remaschi".

"Si può quindi affermare con ragion di causa - conclude Santini - , che ad oggi a Borgo a Mozzano l’unica vera lista di espressione di centrodestra portata avanti con coerenza e spirito di appartenenza è quella guidata dal candidato sindaco Cipriano Paolinelli. Tutto è lecito e legittimo, ma bisogna essere corretti verso i cittadini e gli elettori borghigiani".

Marco Nicoli