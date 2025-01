Borgo San Gennaro ritrovato. Inaugurata la nuova piazza. Grazie ai finanziamenti del Pnrr

Un restyling per migliorare il decoro e riqualificare il borgo. È stata inaugurata la nuova piazza di San Gennaro dopo i lavori di riqualificazione realizzati dall’amministrazione comunale che hanno interessato anche altri luoghi del borgo storico, nell’ambito del più ampio progetto di miglioramento e valorizzazione del paese che ha ottenuto un finanziamento Pnrr di 490 mila euro. Presenti al taglio del nastro il sindaco Giordano Del Chiaro, monsignor Emilio Citti che ha impartito la benedizione, e grana parte della giunta e dei consiglieri di maggioranza, i rappresentanti dei Donatori di sangue di San Gennaro e di Gragnano- San Martino in Colle, della Misericordia S. Gemma Galgani e dell’associazione Combattenti e Reduci provinciale e della sezione di Camigliano.

Presente anche La Filarmonica ‘G Luporini’ di San Gennaro. "Siamo molto soddisfatti di aver realizzato questo importante intervento di riqualificazione che ha aggiunto bellezza in un borgo storico del nostro territorio già molto bello – ha affermato il sindaco Del Chiaro – migliorato l’accesso al paese e la sosta dei mezzi e valorizzato e reso più vivibile, lo storico centro abitato. Per noi si tratta, comunque, di un primo intervento, perché in accordo con i cittadini vogliamo continuare sia qui che in altre frazioni".

Gli interventi hanno visto il totale rifacimento della pavimentazione, che in parte è stata realizzata in pietra di Matraia, ed in parte in asfalto natura e la ristrutturazione della fontana. Poi nuova illuminazione ed installate alcune panchine. Sono stati realizzati stalli di sosta solo nella parte della piazza pavimentata in asfalto natura. Altri 18 di uso pubblico sono lungo via Guido Cheli.

Ma.Ste.