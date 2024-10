Borgo e la Valle in lutto. Addio a Giuliano Castori: "Un uomo autentico"

Profondo cordoglio e commozione a Borgo a Mozzano per la scomparsa di Giuliano Castori, 83 anni, imprenditore di successo, molto conosciuto e stimato in tutta la zona, da sempre impegnato socialmente e sostenitore di iniziative benefiche. Per questa sua attività era stato insignito a suo tempo, della Medaglia d’Oro della Misericordia di Borgo a Mozzano. Al dolore dei parenti, della gente comune e dei numerosi amici che Giuliano contava, si unisce il cordoglio del sindaco Patrizio Andreuccetti, il quale, nell’esprimere le condoglianze alla famiglia, lo ricorda tracciando un profilo della sua figura di imprenditore e di uomo. "Ci ha lasciarti Giuliano Castori – commenta il primo cittadino di Borgo a Mozzano – storico imprenditore del nostro territorio. Già fondatore del Circolo l’Unione quando ancora era Enal, di cui è stato per anni presidente, sostenitore di cause ambientali e sociali, Giuliano è stato un innovatore nel campo degli imballaggi flessibili, su cui ha costruito un’importante azienda, creato sviluppo e tanti posti di lavoro. Alla figlia Clio ed a tutta la sua famiglia giungano le condoglianze mie e di tutta l’amministrazione". Anche il governatore della Misericordia di Borgo a Mozzano, Gabriele Brunini interviene testimoniando il suo cordoglio: "Con Giuliano Castori – dice Brunini - scompare un borghigiano autentico, sempre disponibile nel sostenere tante iniziative. Imprenditore coraggioso e innovativo insieme alla moglie Amina ha creato aziende di successo e opportunità di lavoro importanti per il territorio. Ho sempre conosciuto e apprezzato il suo impegno e goduto della sua amicizia. E’ stato sostenitore della Misericordia che, nel 2017, lo ha insignito di Medaglia d’Oro".

Giuliano Castori era molto benvoluto, per il suo carattere schietto, a volte spigoloso, ma bonario e sincero. Il suo funerale si svolerà presso la chiesa di Cerreto, suo luogo natale, oggi alle 15.

Marco Nicoli