Borghini resta segretario Uil di area vasta

Il terzo congresso della Uil area nord Toscana ha confermato all’unanimità con un grande applauso di tutti i delegati presenti in sala il segretario Franco Borghini (nella foto). Un’assemblea molto partecipata, a cui hanno preso parte i rappresentanti di tutte le categorie che formano la grande famiglia del sindacato sulle province di Lucca e Massa Carrara, alla presenza del segretario confederale nazionale Uil, Domenico Proietti, e del nuovo segretario generale Uil Toscana, Paolo Fantappiè. “In Toscana siamo fermi al modello dei campanili – ha detto Fantappiè -. Non esiste più quell’efficienza che ci veniva riconosciuta fino a qualche anno fa. Mancano le infrastrutture adeguate che i toscani meritano. Tav, aeroporto di Firenze, Fipili, corridoio tirrenico: tutto fermo per logiche di parte. È inaccettabile”. Il segretario Borghini ha ricordato l’esigenza di tornare a investire in sanità, dalle strutture al personale e ha evidenziato come molti colossi si siano arricchiti ulteriormente grazie alla pandemia.