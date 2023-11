Borghese il conquistatore “Lucca è una città forte ma non inespugnabile. Almeno non più per me“

Continua l’avanzata lucchese di “4 Ristoranti“ con le apparizioni Alessandro Borghese in città continuamente costellate da uno stuolo di selfie. Ieri il terzo pranzo-sfida si è consumato all’Osteria La Dritta in piazza San Francesco dove ad attendere Borghese, anche per ore, era un pubblico emozionato soprattutto di donne, di ogni età, a dimostrare una volta di più il magnetismo del popolare chef-presentatore. Cappotto spigato, capello ribelle, sorriso radioso: Borghese anche in questa trasferta lucchese è ciò che appare in Tv, sempre spontaneo e disponibile.

Pronto, come abbiamo visto nel nostro servizio di ieri, ha omaggiare la città con un voto che va oltre il massimo, “11“ ha detto, un giudizio che stavolta non “ribalterà“. Lo spiega meglio in un post social: “Lucca, nel cuore della Toscana, una città forte, immutata nel tempo, circondata interamente da mura alte, massicce, cinquecentesche inespugnabili per tutti… ma non per me! Definita la “Città dalle 100 chiese” – continua Borghese – è detta anche “delle Cento Torri”, si distingue per il suo bosco alberato in cima: la Torre Guinigi alta 45 metri. Qui tutto è Arte, Musica e Leggenda… compresa la cucina! La storia gastronomica lucchese ha radici centenarie, che però hanno un grande comune denominatore: l’osteria. Nate per soddisfare i pellegrini che arrivavano qui percorrendo la via Francigena, Lucca ne è piena… e di tutti i tipi. “Bel mi te” sono a Lucca!“. Un elogio a tutto tondo, che poi si rifletterà nelle belle immagini della città che saranno trasmesse nella puntata lucchese che dovrebbe andare in onda a fine gennaio, probabilmente il 24. Dopo la Stella Polare, l’Antica Osteria, La Dritta, oggi tocca all’ultimo ristoratore in sfida. La troupe si trasferirà in via San Paolino per le riprese a La Corte dei Limoni in via San Paolino. Il piatto bonus, come avevamo anticipato ieri, è la zuppa alla frantoiana: chi cucinerà la migliore si aggiudicherà 5 punti in più. Alla fine, tra i voti dei “colleghi“ e quelli (top secret fino all’ultimo) di Alessandro Borghese – che si sa può confermare o ribaltare il risultato – emergerà il vincitore assoluto.

Laura Sartini