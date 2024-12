"Bonus bebè sì e non per la casa. Il ‘tilt‘ è servito"

“Finalmente, dopo settimane di attesa, l’amministrazione Pardini si è degnata di informare la cittadinanza che il bando per il contributo affitti 2024, a differenza di molti comuni limitrofi, a Lucca non sarà erogato – premette Ilaria Vietina per “Lucca è un grande noi“ -. Bando che lo scorso anno, e in quelli precedenti, ha permesso a oltre 600 famiglie in difficoltà di ricevere dal Comune un sostegno economico per un totale di 523mila euro, grazie anche al contributo della Regione“.

“Nonostante sia sempre più difficile per tanti cittadini l’accesso all’abitazione veniamo a sapere che l’amministrazione comunale ha scelto di non indire un bando pubblico e di limitarsi ad aiutare 200 famiglie in difficoltà, indicate da commissioni tecniche comunali e servizi sociali, erogando 280 mila euro a cui sono stati aggiunti 100 mila euro di compartecipazione agli affitti. Al di là della poca chiarezza dei dati e della confusione fatta tra i servizi per la quale saranno chiesti chiarimenti, i dati presentati si dimostrano gravemente negativi – sottolinea Vietina – e confermano in modo evidente che centinaia di famiglie lucchesi sotto soglia Isee quest’anno, per scelta dell’amministrazione Pardini, non riceveranno alcun sostegno economico e saranno lasciate sole“.

“Lascia basiti leggere le motivazioni dell’assessore al sociale in cui indica il contributo affitti degli anni precedenti come una “distribuzione a pioggia” quando a beneficiarne nel 2023 sono state 641 famiglie sotto soglia Isee, e stupisce che ciò venga detto dopo che solo alcuni mesi fa la stessa giunta ha deciso di erogare un bonus da 1000 euro per i nuovi nati senza prevedere nessun limite al reddito familiare. Il cortocircuito di questa giunta comunale è servito“.