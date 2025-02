Bonifica ex Lazzi. Il Comune procede in autonomia

Area ex Lazzi, dopo anni e anni di attesa, ecco la bonifica. Il Comune, dopo ripetute diffide e l’inerzia delle società coinvolte, ha deciso di procedere autonomamente per completare la bonifica, riservandosi il diritto di rivalersi economicamente sui soggetti responsabili. Già da prossimi mesi dovrebbe partire l’operazione di bonifica del sito che versa da decenni in questo stato di abbandono proprio a causa dell’inquinamento delle acque di falda, mentre il terreno era già stato bonificato.

La storia dell’immobile posto all’inizio di viale Puccini si perde nella notte dei tempi. Nel 2010 fu rilevata una contaminazione da idrocarburi e solventi clorurati nell’area e la società Guinigi Costruzioni Srl, proprietaria del terreno, fu dichiarata non responsabile della contaminazione. A essere ritenuta responsabile della contaminazione fu la società Linee Automobilistiche F.lli Lazzi Srl e obbligata a eseguire la bonifica. La bonifica del terreno fu completata nel 2017 quella delle acque di falda invece fu avviata ma mai completata. Nel 2020, con un accordo transattivo, la Guinigi Costruzioni Srl ha dichiarato di farsi carico della bonifica delle acque di falda. Tuttavia, non ha avviato i lavori né fornito le garanzie finanziarie richieste. E a quel punto, la società incaricata della bonifica (la Esse A3 Srl) ha interrotto i lavori per mancati pagamenti.

Lo scorso anno l’Arpat ha confermato che l’impianto di trattamento delle acque è inattivo e l’area risulta abbandonata e il Comune ha inviato diffide a Giemme Srl (ex Guinigi Costruzioni) e Linee Automobilistiche F.lli Lazzi Srl in liquidazione, intimando la ripresa della bonifica. Giemme Srl ha risposto di voler presentare un nuovo progetto di bonifica entro settembre 2024, ma nel frattempo il Comune ha deciso di intervenire d’ufficio e poiché i soggetti obbligati non hanno adempiuto, il Comune avvierà la bonifica in sostituzione e a danno della società responsabile. Saranno in un secondo momento valutate azioni legali per il recupero delle spese nei confronti della società Linee Automobilistiche F.lli Lazzi Srl in liquidazione, ma anche verso Giemme Srl, in quanto soggetto che si era fatto carico della bonifica in passato. E, a proposito di bonifiche, all’orizzonte c’è anche quella per una porzione dell’ex caserma Lorenzini, in centro storico, per la quale il Comune ha demandato a Lucca Plus l’operazione di bonifica per l’inquinamento provocato decenni addietro da un serbatoio quando l’immobile era di proprietà del Ministero della Difesa. E’ stato avviato un piano di caratterizzazione del sito per il recupero finalizzato alla realizzazione di un parcheggio dotato di tutti i più evoluti sistemi per la gestione della sosta.

Fabrizio Vincenti