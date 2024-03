Bonfanti: "Un’espansione che recupera volumi esistenti e porterà altro indotto"

Fosber è un colosso nella produzione di macchine per cartone ondulato, presente con 260 linee nel mondo, 10mila macchinari e per il 2023 prevede di superare 350 milioni di fatturato. Dell’investimento è particolarmente soddisfatto il sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti. "Grazie al recupero dei volumi preesistenti – afferma – la nuova espansione di Fosber è realizzata a zero consumo di suolo: questo investimento è importante per il territorio, che ha bisogno di crescere venendo da una lunga stagione di abbandono dal punto di vista occupazionale e quindi questa operazione del Gruppo Fosber rappresenta seriamente la riqualificazione per il distretto industriale di Monsagrati".

Bonfanti sostiene che "proprio grazie agli ingenti capitali, in prospettiva questo si tradurrà anche nella creazione dell’indotto in termini di presenze e possibili prossimi frequentatori delle attività commerciali, nonché di un auspicato indotto secondario che porti ulteriori famiglie ad abitare la Valfreddana". Secondo Bonfanti, infatti, "tutto questo riveste un significato ancor più degno di nota se consideriamo che il comune di Pescaglia è annoverato tra i Comuni delle aree interne ovvero un Comune periferico rispetto a quelli più industrializzati e, da questo punto di vista, più svantaggiato".

Anche sul fronte del traffico, già particolarmente sostenuto, Bonfanti è ottimista: "Questa è anche l’occasione per cercare di apportare migliorie alla viabilità, mettendo in sicurezza sia gli ingressi del nuovo stabilimento Fosber che la circolazione in generale per chi percorre la strada provinciale; importanti anche gli interventi di messa in sicurezza del torrente Freddana".

Mau. Guc.