Bondi dice stop dopo 15 anni. Non si presenterà alle elezioni

Francolino Bondi, classe 1943, castelnuovese doc, funzionario dell’Enel in pensione, presidente del Consiglio comunale di Castelnuono, ha detto stop all’ attività amministrativa, dopo 15 anni di presenza ininterrotta in Consiglio comunale. In altre parole non si ripresenterà candidato alle prossime amministrative dell’8-9 giugno. Bondi dallo scorso anno è anche presidente dell’U.S.Castelnuovo che segue sempre con impegno e passione da autentico tifoso.

La scelta è stata tutta personale e fatta conoscere alla stampa con serenità e la consapevolezza della bontà della scelta fatta. "C’è un tempo per tutto- ha affermato Francolino Bondi-. Adesso è giunto il tempo di chiudere con la politica attiva. Non mi ricandiderò al Consiglio comunale di Castelnuovo alle elezioni di giugno. Dopo 15 anni consecutivi di permanenza, passo il testimone a chi vorrà raccoglierlo con lo stesso spirito di servizio che mi ha sempre animato. Non voglio fare bilanci. Ci penseranno, se lo desiderano, i cittadini di Castelnuovo e in particolare coloro che hanno avuto fiducia in me".

"Voglio guardare avanti facendo tesoro delle esperienze politiche e civiche che ho maturato in questi anni, anche attraverso l’attività di Prima Castelnuovo, associazione da me fondata nel 2010 insieme con un gruppo di generosi amici - prosegue Francolino Bondi - . Dal 2009, anno della mia prima elezione, ad oggi, tanti sono gli accadimenti che hanno interessato il nostro Comune. Credo di essere stato sempre presente e di aver dato il mio fattivo contributo per cinque anni come consigliere e per dieci come presidente del Consiglio comunale".

"Avrei potuto fare di più, sicuramente - conclude Bondi -, ma sono sereno in quanto posso dire ad alta voce che ho sempre messo impegno e determinazione nella carica pubblica che ho rivestito. Grazie a tutti coloro che, per 15 anni, mi hanno sostenuto con i consigli e con i suggerimenti, spronandomi a fare sempre meglio nell’interesse della città e dei cittadini. Ad Andrea Tagliasacchi candidato sindaco e alla sua lista, assicuro la mia vicinanza e il mio amichevole, convinto sostegno. Infine un augurio di buon lavoro al nuovo Consiglio comunale che sarà eletto a giugno".

Dino Magistrelli