Bocconi avvelenati per strada. L’Asl conferma: ‘E’ topicida’. Scatta l’allarme nel Morianese

Lucca, 17 gennaio 2024 – Il suo cane aveva già in bocca una di quelle strane polpette trovate sul selciato fuori casa, a San Cassiano di Moriano, zona via della Chiesa. Per fortuna istinto e prontezza di un attento padrone hanno avuto la meglio.

“Ho detto al mio cane di sputare subito e lui ha obbedito – racconta Fabio Piagentini – Avevo notato qualcosa di strano. In effetti erano bocconi di pane con qualcosa di arancione e qualcosa di blu, un colore che richiama subito al topicida“. Piagentini non ci ha pensato su e ha denunciato il fatto ai carabinieri.

Dalle analisi dell’Asl, ieri mattina, l’inquietante verdetto. “Contenevano veleno per topi. E’ allucinante che qualcuno stia spargendo in giro questi bocconi che potrebbero essere ingollati da cani ma anche maneggiati da bambini piccoli, ce ne sono tanti da noi“. I carabinieri hanno subito affisso diversi cartelli per mettere in guardia.

Marinella Poli, attivissima ex presidente del Comitato Murrius, aveva già notato e segnalato alcuni episodi strani. “Fino a qualche tempo fa qui facevano tappa tante tortore, ne ho contate più di venti – dice – Poi improvvisamente sono sparite, ne sono rimaste un paio. Ne ho viste morire diverse, prima ferme sul prato poi arrese. Ora forse si spiega tutto“. Un dettaglio non secondario è che i bocconi intercettati sono di pane, non di carne. Quindi, forse, proprio indirizzati a sfoltire la popolazione dei volatili.

“Quello che ci interessa – sottolinea Piagentini – è diffondere più possibile la notizia perchè sappiamo tutti quanto è pericoloso il veleno“.

Laura Sartini