Boccherini e Accademia Malfatti Dagli Usa diciassette cantanti lirici

Un concerto per celebrare una collaborazione decennale e, soprattutto, la musica lirica. Domani alle 21, diciassette cantanti lirici provenienti da tutto il Nord America si esibiranno sul palco dell’auditorium di piazza del Suffragio interpretando alcune tra le arie più belle della lirica, da Puccini a Mascagni, Passando per Bellini e Scarlatti. Il concerto è possibile grazie alla sinergia tra Conservatorio “Boccherini” e Accademia vocale Lorenzo Malfatti, che ogni anno porta a Lucca decine di cantanti stranieri per un soggiorno immersivo nella musica, nella cultura e nella storia delle quali la nostra città è ricca.

L’Accademia vocale Malfatti nasce da un’idea dell’italo-americano Lorenzo Malfatti, nato a Pittsburgh, negli Stati Uniti, da genitori lucchesi. Appena diciannovenne, mentre prestava servizio militare durante la II Guerra Mondiale, Malfatti fu notato del famoso soprano Lily Pons che lo invitò a fare un tour in Asia con lei e suo marito, il direttore d’orchestra Andre Kostelanetz. Più tardi, a guerra finita, Kostelanetz aiutò Malfatti a iscriversi alla Juilliard School, dove il giovane studiò tra gli altri con i baritoni Mack Harrell e Giuseppe De Luca. Fece il suo debutto negli Stati Uniti a Tanglewood cantando in “The Tender Land” di Aaron Copland. Malfatti tornò a Pittsburgh nel 1956 come membro della facoltà del Chatham College, dove insegnò canto, dizione e opera e diresse il Chatham College Choir. Quando portò il coro in tournée nel 1972, non fu un caso che il tour partisse proprio da Lucca. Nella sua lunga carriera di didatta, ha portato molti giovani americani in Italia per studiare canto e il suo spirito continua a vivere nell’Accademia che da lui prende il nome. Un’occasione imperdibile per gustarsi bella musica e belle voci, grazie alla collaborazione tra il “Boccherini” e l’Accademia Vocale Malfatti, un maxi evento che vedrà appunto protagonisti sul palco dell’auditorium del Suffragio diciassette cantanti lirici provenienti da tutto il Nord America.

Il concerto è realizzato con il supporto di Comune di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Puccini e Associazione Lucchesi nel mondo. L’ingresso è libero e gratuito.