Blitz dei ladri in collina. Rubati infissi e una cucina da una casa in costruzione

Hanno smontato pure la cappa che aspira i fumi e la cucina economica, ma anche cinque porte, di cui una blindata, già installate in una casa in costruzione a San Gennaro, sulle colline di Capannori. Secondo clamoroso furto di questo genere in poche settimane, (l’altro in via del Casalino a Lunata), laddove ci sono cantieri e lavori in corso. Stavolta è successo in un’area abbastanza isolata in via delle Fornacette.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri intervenuti sul posto, i ladri avrebbero utilizzato le chiavi lasciate sotto un bidone, all’esterno dell’immobile, per far entrare coloro che devono eseguire l’opera. Una volta all’interno, i malviventi, che avevano come unico obiettivo quello di trafugare gli elettrodomestici e gli infissi che poi hanno effettivamente rubato, sono riusciti a smontarli e a portarli via.

Operazione che deve aver richiesto sicuramente del tempo. Ma la zona poco illuminata e, soprattutto, senza traffico o quasi, ha favorito il blitz criminoso, probabilmente organizzato e progettato nei minimi dettagli, forse su commissione, anche se saranno le indagini a stabilirlo. Trattandosi di oggetti pesanti e complicati da trasportare senza dare nell’occhio, è logico pensare che la banda sia arrivata con un mezzo, un camioncino o un veicolo simile, per impadronirsi della merce.

Devono averci impiegato tutta la notte e forse sono pure esperti del settore, perché scardinare una porta blindata non è da tutti. La scoperta di quanto accaduto la mattina dopo, da parte dei titolari i quali hanno presentato la denuncia ai militari dell’Arma. Questi ultimi si sono portati sul posto per eseguire un primo sopralluogo. Il valore complessivo della merce rubata ammonta, secondo una prima stima, a circa diecimila euro.

Purtroppo sarà difficile anche poter utilizzare, come spesso avviene, le telecamere della videosorveglianza, perché la zona è in aperta campagna e anche per quelle stradali appare compito difficile. In ogni caso, le indagini sono avviate a 360 gradi, per cercare di risalire agli autori del colpo. Anni fa ad Altopascio, gli inquilini di un appartamento lo svuotarono di tutti i mobili e subito dopo scapparono in tutta fretta.

Massimo Stefanini