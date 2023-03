Biopsia osteomidollare E’ il nuovo servizio da oggi al San Luca

Un nuovo servizio è disponibile San Luca. Si tratta della biopsia osteomidollare, procedura invasiva che viene utilizzata in oncologia per diagnosticare e classificare i tumori del sangue, del midollo osseo stesso o per valutare l’infiltrazione nel midollo di cellule tumorali. Un trattamento di questo tipo è stato effettuato in questi giorni al San Luca dal dottor Alessandro Stefanelli, responsabile della struttura di Ematologia dell’ospedale Versilia, e dalla dottoressa Serena Balducci, assistiti dall’equipe infermieristica diretta dalla dottoressa Rosaria Cianelli. Per i pazienti ricoverati non ci sarà più bisogno di trasferirsi al Versilia.