Biolù lancia le EcoTabs, il detergente sempre più ‘verde‘

Biolù, marchio leader nella produzione di detersivi eco-biologici con sede a Lucca, presenta le nuove EcoTabs, una linea di detergenti solubili che combina innovazione, efficacia e sostenibilità. Le “Biolù EcoTabs” rappresentano la risposta definitiva alla crescente domanda di prodotti che rispettino l’ambiente senza compromettere la qualità della pulizia.

Si legge in una nota esplicativa: “Le Biolù EcoTabs offrono un’alternativa ecologica ai detersivi tradizionali, con una formulazione che garantisce un impatto minimo sull’ambiente; grazie alla loro composizione completamente priva di acqua, ogni compressa è un concentrato di ingredienti biologici e biodegradabili, studiati per offrire un pulito impeccabile in ogni utilizzo; senza plastica e con un packaging sostenibile in cartoncino riciclato, le EcoTabs sono una rivoluzione in termini di efficienza e rispetto per il pianeta”.

Ma i vantaggi proseguono. Ancora la nota dell’azienda: “Uno dei vantaggi principali delle Biolù EcoTabs è la loro formulazione predosata, che garantisce il giusto quantitativo di prodotto per ogni utilizzo, evitando sprechi spesso causati da un dosaggio errato dei detersivi liquidi o in polvere. Con le EcoTabs, la pulizia è sempre efficace e sostenibile, senza rischio di sovradosaggio o eccessivo consumo di prodotto”.

Al bando anche gli sprechi. Le Eco Tabs, “sono formulate con il 100% di ingredienti attivi e naturali. Senza plastica né sprechi, queste tabs solubili rappresentano una nuova frontiera nel mondo della pulizia domestica, offrendo il massimo dell’efficacia con il minimo impatto ambientale. La gamma è certificata eco-biologica e garantisce una pulizia sicura, senza compromessi per la salute del pianeta o della famiglia”. Ogni confezione è realizzata con materiali sostenibili e include un Qr code per di approfondire le informazioni su ciascun prodotto e le sue caratteristiche.