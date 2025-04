"Bilancio solido per Capannori". Approvato il rendiconto 2024. Con un avanzo di tre milioni

Il rendiconto di bilancio 2024 chiude con un avanzo disponibile di oltre 3 milioni di euro ed un avanzo di 446.000 euro destinato ad investimenti sul territorio. Chiusura in attivo quindi e con il pieno rispetto degli equilibri finanziari per il Comune di Capannori. E’ quanto emerge dal rendiconto 2024 al quale ha lavorato l’assessora o Silvana Pisani che lunedì lo ha illustrato al consiglio comunale, che lo ha approvato con i voti favorevoli della maggioranza e i voti contrari dell’opposizione. Dal rendiconto emerge che Capannori si conferma un Comune con un basso indebitamento (3,28%, abbondantemente al di sotto della soglia del 10% prevista dalla legge). Da evidenziare inoltre un calo pari a circa 300 mila euro del fondo crediti di dubbia esigibilità, a fronte di maggiori incassi, e una diminuzione di circa 315 mila euro del fondo contenzioso che segnano un’inversione di tendenza rispetto al passato. Altro aspetto di rilievo è l’anticipo di circa 2 giorni in media, rispetto ai 30 giorni previsti dalla normativa, per i pagamenti ai fornitori dell’ente. Ciò significa che il Comune di Capannori paga mediamente i suoi fornitori entro 28 giorni dal ricevimento della fattura. Gli oneri di urbanizzazione riscossi nel 2024 ammontano a circa 2 milioni. "Sono soddisfatta – dichiara l’assessora Silvana Pisani –, un aspetto da evidenziare è senz’altro il mantenimento della tempestività dei pagamenti nei confronti dei fornitori che ci colloca tra i Comuni più virtuosi a livello nazionale. Importante anche il fatto che per quanto riguarda le spese di personale sono stati rispettati tutti i limiti previsti dalla Finanza Pubblica e questo essere virtuosi ci consente di programmare nuove assunzioni per sostituire i dipendenti che andranno in pensione".

Massimo Stefanini