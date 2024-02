Big match contro il Livorno. Tau prepara la ’Giornata amaranto’

La gara Tau calcio-Livorno, serie D, si giocherà sabato 17 febbraio alle 14,30 allo stadio comunale di Altopascio. Una partita attesa, non solo perché per la prima volta nella storia Altopascio ospiterà una squadra blasonata in gare ufficiali come il Livorno (nei playoff di Eccellenza di giocò al Porta Elisa e nella passata stagione a Ghivizzano), ma anche perché gli amaranto di mister Venturi sono terzi in classifica, i quotati labronici quarti. Match sentito, con probabile esodo di tifosi del club tirrenico. Nel frattempo la società del Tau fornisce alcune notizie di servizio, con l’obiettivo di gestire al meglio quella che si prospetta essere una vera occasione di cartello.

Per l’occasione è stata istituita la Giornata Amaranto (quella altopascese visto che i colori sociali sono gli stessi), non saranno valide le Tessere Tau Fan Card e non saranno rilasciati accrediti omaggio. In conseguenza della disposizione dell’inversione dei settori riservati alle rispettive tifoserie, si comunica inoltre che sono stati riservati ai sostenitori ospiti 200 biglietti, già a disposizione dell’ US Livorno, che saranno posti in prevendita a partire da lunedì 12 febbraio.

E’ prevista la prevendita anche per il settore locali (per il quale restano a disposizione 90 biglietti), presso la sede della società Tau Calcio nei giorni di martedì 13, giovedì 15 e venerdì 16 pomeriggio (dalle ore 15.30 alle 19), fino ad esaurimento dei tagliandi disponibili. Prezzo 13 euro, valido per entrambi i settori della Tribuna Coperta.

I parcheggi a disposizione dei tifosi e le relative ordinanze emesse dall’amministrazione comunale di concerto con le forze dell’ordine, saranno comunicate sui canali ufficiali della società in avvicinamento alla data della partita.

Massimo Stefanini