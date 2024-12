Biennale dell’acquerello per la prima volta in città. Aperta fino all’8 gennaio

Caleidosarte presenta l’ottava Biennale dell’acquerello e del disegno a confronto con le altre tecniche. Da un’idea di Claudio Giannini con il coordinamento di Paola Galeotti. Per tutto il periodo delle feste, fino all’8 gennaio, sarà possibile visitare la mostra allestita nelle prestigiose sale al Real Collegio.

La Biennale dell’acquerello è nata in Emilia Romagna nel Castello di Levizzano, migrata prima a Roma nella Galleria Agostiniana in Piazza del Popolo poi a Massa a Palazzo Ducale, poi nelle raffinate sale della Rinchiostra. Circa 80 gli artisti partecipanti per questa edizione per la quale l’organizzazione ha voluto mettere un nuovo punto di partenza creando un confronto fra le capacità artistiche di chi opera con l’acquerello con chi disegna, chi opera con il pastello chi utilizza la pittura a olio o le tecniche miste.

“Quello che intendiamo fare con questa nuova edizione -dichiara Claudio Giannini- è mettere in evidenza e far capire che l’acquarello è arrivato a una maturazione tale che può conseguire in pieno la citazione in merito all’arte pittorica, e sono certo che sarà evidente a chi visiterà la mostra al Real Collegio”.

La mostra è a ingresso libero, con il patrocinio del Comune di Lucca.