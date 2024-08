Bici contro un furgone. Grave un quindicenne

L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 12.20 in via Larga Tempagnano all’Arancio. Per cause in corso di accertamento lo scontro è avvenuto tra un furgoncino e una bicicletta guidata da un ragazzo di 15 anni. Sul posto sono subito accorse persone che hanno soccorso il giovane il quale ha riportato vari traumi.

E’ stato subito portato in codice rosso dall’ambulanza della Croce Verde di Lucca e dall’ambulanzia infermieristica di Lucca, al pronto soccorso dell’ospedale San Luca. E’ stato poi ricoverato nel reparto di terapia intensiva del San Luca, la prognosi al momento è riservata. Una procedura adottata anche in via prudenziale, visto che, oltre ai vari traumi subiti, il giovane si trovava anche in condizioni di evidente choc. Ma al momento il suo stato di salute non sarebbe particolarmente grave anche se, appunto, i medici non sciolgono la prognosi.

Un altro incidente, sempre con protagonista un ciclista, si è verificato nel pomeriggio di ieri a Santa Maria a Colle. E’ qui che un uomo in sella alla sua bici da corsa si è scontrato contro un’auto.

Anche in questo caso le cause del sinistro sono in corso di accertamento e anche in questo caso, ovviamente, ad avere la peggio è stato il ciclista. Sul posto è stato fatto arrivare anche l’elicottero Pegaso e il ferito è stato portato all’ospedale in codice rosso per dinamica, ma anche in questo caso le sue condizioni non destano grande preoccupazione.