Biancalana, trasferta speciale a Londra. Il catalogo alla casa d’aste Bonhams

Il catalogo della collezione milanese di porcellane settecentesche della manifattura Ginori a Doccia del dottor Carlo Colli, oggi una delle più importanti raccolte private al mondo, approda a Londra. Il catalogo, interamente curato dal lucchese Alessandro Biancalana, segue una prima pubblicazione relativa ad una raccolta particolare presente in casa Colli: quella delle tazze Ginori che provengono integralmente e in un’unica soluzione dalla stessa fonte.

La presentazione dello stesso avverrà a Londra il prossimo 27 novembre nella prestigiosa sede della casa d’aste Bonhams: alcuni tra i massimi esperti mondiali del settore insieme al Colli e all’autore proporranno un approfondimento sull’essenza del collezionismo e sulla sua evoluzione nel tempo. Vi sarà anche una mostra di una decina tra gli oggetti più rappresentativi ad accompagnare l’evento. Un appuntamento molto prestigioso e un nuovo traguardo per Biancalana, tra i massimi esperti internazionali del settore.

La genesi del catalogo è peraltro abbastanza particolare e rara nel campo collezionistico moderno: fu iniziata dai suoi genitori a partire dagli anni ‘60 del secolo scorso e ampliata dal figlio, attuale proprietario. La collezione di Carlo Colli nasce in un momento d’oro per il collezionismo e si correda di oggetti unici e importanti come la teiera a doppia parete, quella “a paesi rossi“, il vassoio ovale con il turco dai disegni di Jacopo Ligozzi e le due figure bianche della Commedia dell’Arte: è lo spirito del collezionista colto quello di Alberto che non si limita all’acquisto, ma approfondisce, studia, cataloga, confronta.

Con Carlo la collezione si orienta solo alla manifattura Ginori a Doccia e ne copre i primi 100 anni circa di produzione. Ora, ecco il libro di Biancalana, pubblicato dalla Chimera Editrice di Milano, che si sviluppa in oltre 500 pagine e si articola con un saggio che contiene alcune interessanti novità sulla storia della manifattura, un catalogo che esamina tutti gli oggetti, alcuni dei quali sono degli unici nel panorama mondiale, e una serie di apparati; il tutto corredato da un grande impianto fotografico.

Fabrizio Vincenti