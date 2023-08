Benzina, prezzi alle stelle La mappa del risparmio

Un’estate di rialzi, sopratutto per quanto riguarda i carburanti. Se concedersi qualche ora di relax su un lettino del litorale non è mai stato particolarmente economico, a rendere ancora più complesse queste brevi fughe ci stanno pensando i prezzi impazziti per fare rifornimento. il prezzo della benzina in Italia solo per 42% circa è determinato dal costo industriale, cioè quello che comprende i costi della materia prima, commerciali e amministrativi e i margini del gestore, spesso finiti nel mirino come responsabili dei rincari ma che però pesano solo intorno al 10% della quotazione finale del carburante venduto ai consumatori. Il 58% è invece determinato dalla tasse, accise e Iva. In autostrada i prezzi del carburante sono ormai alle stelle, con benzina e diesel che galleggiano sulla linea dei 2 euro a litro. Situazione leggermente migliore nelle città, con Lucca che ancora riesce a difendersi.

Non mancano i distributori che riescono a mettere il cartellone dei prezzi con una cifra più bassa delle medie nazionali. Grazie all’osservatorio del Governo (carburanti.mise.gov.it) e il servizio PrezziBenzina.it (dati aggiornati alle 19.00 del 180823 ndr) , siamo riusciti a stilare la lista dei distributori più economici della Lucchesia, per una sorta di ideale mappa del risparmio. Partendo dalla benzina, il primo di questa speciale classifica è Tamoil PienOk di Diecimo, sulla strada provinciale Lodovica, dove un litro di verde al self service costa 1.889 euro. Lo insegue a breve distanza Metano Sprint di Sant’Angelo in Campo, in via Sarzanese, con 1.897 eurolitro. Al distributore San Filippo, in via di Tiglio, 1.898 eurolitro. Stesso prezzo anche per la Coil di Pieve San Paolo, in via della Madonnina e l’ex Angeli di Porcari, in via Puccini. Per quanto riguarda il diesel, invece, al promo posto si piazza il distributore di Lammari in viale Europa, con 1.775 euro al litro. Seconda la Tamoil PienOk di San Colombano, con 1.779 al litro. Gradino più basso del podio per il distributore di via Sant’Alessio, con 1.789 al litro.

Sempre sotto la media nazionale Metano Sprint di Sant’Angelo in Campo, sulla Sarzanese, con 1.797 al litro, e l’Ip Sant’Anna sulla via Pisana Vecchia con 1.798 euro al litro. Attenzione comunque ai distributori, non mancano in città alcuni con tariffe sopra i 2 euro al litro.

Iacopo Nathan